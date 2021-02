Zenger News y la Asociación de Editores de Periódicos organizan juntos Conferencia Tecnológica

ST. AUGUSTINE, Fla. — Zenger News une fuerzas con la National Newspaper Publishers Association (Asociación Nacional de Editores de Periódicos). Ambas organizan la Conferencia Tecnológica de 2021, que será presentada de forma virtual el 24 de febrero, de 11 a.m. a 5 p.m. (EST).

Se espera que la conferencia reúna una muestra representativa de propietarios de pequeñas empresas minoritarias, miembros de la industria y líderes del sector tecnológico, y que brinde oportunidades de educación y colaboración en torno al uso de la tecnología, particularmente en medio de la pandemia global.

La agenda consta de 13 sesiones facilitadas por expertos y un discurso inaugural de la congresista estadounidense Yvette D. Clarke (Demócrata por Nueva York).

Clarke, quien forma parte del Subcomité de Comunicaciones y Tecnología de la Cámara de Representantes, hablará sobre cómo el Congreso busca crear más oportunidades para las empresas en manos de minorías étnicas y mujeres en todo el país.

“El mayor obstáculo para las pequeñas empresas en manos de personas de color es tener acceso a las oportunidades relacionadas con tecnología”, dijo André Johnson, vicepresidente de ventas y distribución de Zenger. “Esperamos que la conferencia brinde una enorme oportunidad para establecer contactos, para que los dueños de negocios se conecten con profesionales de la tecnología afroamericanos, que son líderes en la industria”.

Lanzado en 2019, Zenger proporciona notas informativas a los medios de comunicación por costos iniciales bajos o nulos y comparte ingresos publicitarios con esos medios. La asociación de periódicos representa a 230 publicaciones y empresas de medios afroamericanos en los Estados Unidos.

“Estamos muy contentos de unirnos a Zenger para llevar a cabo la Conferencia Tecnológica 2021”, dijo Benjamin F. Chavis Jr., el presidente y director ejecutivo de la asociación. “Queremos alentar a las empresas afroamericanas, así como a las de otras minorías, a aprovechar las últimas innovaciones tecnológicas para ayudar a que sus negocios sean más sustentables en el mercado”.

El impacto de COVID-19 a nivel nacional subraya la urgencia de que los empresarios de color aprovechen al máximo las últimas herramientas tecnológicas para sostener y hacer crecer sus operaciones.

Un estudio de agosto de 2020, publicado por el Service Corps of Retired Executives, titulado “The Megaphone of Wall Street: The Impact of COVID-19”, señala que las empresas cuyos propietarios son personas de color o hispanas se vieron más afectadas por la pandemia que aquellas cuyos dueños son blancos.

Solo el 8.8 por ciento de las empresas de color y el 6.7 por ciento de las empresas hispanas reportaron utilidades en 2020. Problemas como trabajar de forma remota, contagios en la familia y / o el personal y la falta de alternativas para el cuidado de los niños fueron citados como factores clave entre los encuestados en línea.

“COVID-19 trajo el mayor desafío que las pequeñas empresas de gente de color han enfrentado en los últimos 20 años, y el trabajo virtual se ha convertido en una necesidad para sobrevivir en este momento”, dijo Johnson.

“Especialmente durante esta pandemia prolongada de COVID-19, gran parte de las transacciones y la construcción de relaciones se realizan de forma virtual, por lo que es importante que las empresas no se detengan, sino que se expongan a formas de seguir trabajando y hacer avanzar sus negocios”, dijo Chavis.

Se espera que el gobierno federal, después de muchos años de inversión reducida en el área, asuma un papel más asertivo en la construcción de infraestructura tecnológica accesible, según un informe de noviembre de 2020 de la Information Technology and Innovation Foundation.

Entre sus hallazgos, el informe pronostica que el enfoque de la administración del presidente Joseph R. Biden “probablemente se formulará para involucrar al gobierno como … un socio activo de la industria para apoyar [la investigación y el desarrollo]” y “expandir la inversión para lograr objetivos sociales, como la oportunidad de las minorías”.

“El gobierno federal debe asumir un papel activo para garantizar el acceso total a tecnología e innovación porque tenemos los recursos para garantizar que las comunidades históricamente marginadas y subrepresentadas tengan una silla en la mesa”, dijo Clarke.

“Los esfuerzos de la administración de Biden-Harris priorizan la importancia de la equidad racial y el apoyo a comunidades históricamente marginadas y desatendidas”.

En Capitol Hill, Clarke y el representante Tim Walberg (Republicano por Michigan) presentaron recientemente la Ley de Mano de Obra Calificada en Telecomunicaciones, que exige que la Comisión Federal de Comunicaciones y el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos emitan una guía para los estados con escasez de mano de obra en la industria de telecomunicaciones.

“Las comunidades de color y las mujeres están subrepresentadas en la industria de telecomunicaciones”, dijo Clarke. “Esta legislación es un esfuerzo bipartidista para garantizar que la tecnología 5G se implemente en comunidades marginadas y diversifique la fuerza laboral”.

Se espera que Clarke pronto presente la Ley de Comunidades Climáticamente Inteligentes en la Cámara, un proyecto de ley que ella describió como un “cambio de juego”.

“[Este proyecto de ley] garantizará que nuestra tecnología sea resistente frente al cambio climático y los fenómenos meteorológicos extremos, como lo que hemos presenciado durante la semana pasada en Texas y el Medio Oeste”, dijo. “Mi legislación [también] ordena al Departamento de Energía que dé prioridad al financiamiento de proyectos que involucren empresas en manos de mujeres y miembros de minorías, para que podamos apuntalar y apoyar el espíritu empresarial de nuestra comunidad empresarial minoritaria”.

Otros ponentes y panelistas de la Conferencia Tecnológica de 2021 incluyen a:

Karen Carter Richards, presidenta de NNPA y editora del Houston Forward Times;

Mignon Clyburn, ex comisionada de la FCC

Nicole Turner Lee, investigadora principal en estudios de gobernanza, directora del Centro de Innovación Tecnológica y coeditora en jefe de Tech Tank;

Angela Y. Ball, presidenta de asuntos regulatorios, NBC Universal;

Dana White, directora de comunicaciones de Hyundai N.A.;

Chris Miller, fundador y director ejecutivo de Exec Recruiter CA;

Kevin Nichols, fundador y director ejecutivo de The Social Engineering Project;

Leah Pimentel, subdirectora de relaciones comunitarias, Universidad de California San Francisco;

Larry Irving, fundador de The Irving Group;

Tony Rome, director de canales, ecoATM Gazelle;

Jeff Joseph, presidente de la Software and Information Industry Association;

Sara Hale, presidenta y cofundadora de Coastal Cloud;

Tina Vidal-Duart, vicepresidenta ejecutiva de CDR Maguire y directora general de CDR Health;

Perry Carter, presidente del capítulo del área metropolitana de Washington, D.C. en Black Data Processing Associates;

Raymond Bell, presidente y director ejecutivo de Toni Thomas Associates / H.O.P.E. Project.

Hyundai N.A. es el patrocinador principal de la Conferencia Tecnológica de 2021, que se llevará a cabo en una plataforma de conferencias de Digital Hollywood, con capacidades de video chat en tiempo real.

Presione aquí para más detalles sobre la conferencia.

(Traducido y editado por Gabriela Olmos. Editado por Melanie Slone)







