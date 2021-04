Yosafat Delgado: su arte en miniatura roba la atención en redes sociales

El aislamiento social provocado por la pandemia ha tenido su lado luminoso para algunas personas. Al adaptarse a las circunstancias, emprendedores y artistas han hallado nuevas formas de expresión.

Un artista mexicano que ha logrado destacar en esta época es Yosafat Delgado, gracias al arte en miniatura que ha presentado en los últimos meses.

“Estudié diseño gráfico y antes de la pandemia me dedicaba a construir y diseñar sets para el cine”, dijo Delgado.

“De repente, me vi detenido como miles de personas, y fue cuando me nació la inquietud de diseñar arte en miniatura. No imaginé que llamaría tanto la atención y los mensajes de aliento me impulsaron a seguir”, dijo.

Delgado ha construido todo un puesto de revistas en miniatura, con detalles precisos. (Cortesía Yosafat Delgado @soy_yosa)

Desde puestos de revistas, contenedores de basura y de carga y un puesto de tortas hasta frascos de mayonesa, todo limitado a escasos milímetros, y en algunos casos centímetros, Delgado diseña con realismo absoluto. Sin duda es la cotidianidad misma con la que construye sus obras la que coloca a este diseñador y artista en el gusto de sus seguidores.

“Las primeras miniaturas las posteé en Reddit y tuvieron mucho éxito, se viralizó, fue por eso que decidí compartir en otras redes”, dijo el artista.

“Busco retratar la cultura mexicana, sobre todo los oficios como el de las tortas, los boleadores de zapatos, los camoteros, la bicicleta que vende pan, una vulcanizadora. Ahora estoy incluyendo video para mostrar cómo es que hago los trabajos”.

Este ‘diablito’ solo sirve para llevar de un lado a otro objetos muy, muy pequeños, y forma parte de la colección de Delgado. (Cortesía Yosafat Delgado @soy_yosa)

A pesar del realismo de las obras, este arte no es nada fácil de elaborar.

“Tiene su nivel de dificultad; llevar elementos reales a miniaturas te lleva a cuidar los espesores, las medidas. Obviamente aquí confluyen diversas técnicas como la arquitectura, también diversas herramientas de las que echo mano, principalmente de una impresora 3D sencilla que uso solo en cuestiones muy específicas”, dijo Delgado.

Carpintería, herrería y pintura son otras de las técnicas empleadas por este artista mexicano, quien recientemente recibió una invitación por parte de autoridades de la alcaldía Gustavo A. Madero, de la Ciudad de México, para montar una exposición.

“Recibí esta invitación y la tomo con agradecimiento, pero quisiera que pasara la pandemia para poder hacer una exposición mayor, con más piezas de las que ahora cuento, y que muchas más personas puedan acercarse y disfrutar. Porque no se trata de que se queden solo para mí, sino que las puedan observar físicamente fuera de las redes sociales” dijo.

Cada pieza se elabora con un detalle cien por ciento realista. (Cortesía Yosafat Delgado @soy_yosa)

El minucioso trabajo en el arte en miniatura de Delgado también ha despertado el interés de coleccionistas que le han contactado con la esperanza de obtener una pieza; sin embargo, la postura es clara: “Por ahora no están a la venta”, dice.

“No quiero deshacerme de ninguna de ellas porque eso implicaría que no las podré exponer en un futuro próximo. De venderlas, después tendría que pedirlas prestadas a sus propietarios. Ese mercado quizá lo explore después de la exposición que quiero llevar a cabo”, dijo el artista.

Por el momento, las creaciones de Yosafat Delgado pueden ser apreciadas en su cuenta de Instagram, @soy_yosa, mientras que los videos de cómo elabora las piezas pueden disfrutarse vía YouTube, en su canal Soy_Yosa. Es por ambas vías que en un futuro dará detalles sobre su exposición.

https://www.instagram.com/soy_yosa/

(Editado por Melanie Slone y LuzMarina Rojas-Carhuas)