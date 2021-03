¿Sobrevivieron la cuesta de enero ?

¿Cómo les fue con ‘la cuesta de enero’?

Así se le conoce a la temporada después de las celebraciones de fin de año, que suelen dejar una crisis financiera en las familias los dos primeros dos meses del año nuevo.

“A pesar de que se tuvo el aguinaldo [gratificación económica que las empresas dan a sus trabajadores a fin de año], lo gastamos y no guardamos nada, y con el pago que nos dan tanto a mi esposo y a mí, quedamos muy justos con los gastos de la casa”, dijo Cinthia Melgarejo Rosado, ama de casa y empleada de mostrador de farmacia en la ciudad de Veracruz.

Después de las alegrías, fiestas y gastos durante el mes de diciembre, las familias mexicanas atraviesan serios problemas financieros para cubrir los gastos familiares en enero y febrero, y este año ha sido peor, con la pandemia.

Además, en enero se cobran muchos impuestos, como el predial, la tenencia del auto y otros.

El guardadito sufre en los meses de enero y febrero, y el dinero suele faltar. (Andre Taissin)

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México reporta que tan solo en el primer mes de 2021, se tuvo una inflación mensual del 3.57%, el cual ha sido uno de los más altos desde 2017.

El Índice Nacional de Precios al Consumidor del país registró durante enero un alza de 0.86 por ciento respecto al mes inmediato anterior, así como una inflación anual de 3.54 por ciento; este incremento mensual es el más alto desde 2017, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

En cuanto a los energéticos, el gas doméstico LP subió un 9 por ciento, los combustibles como la gasolina Premium un 6.06 por ciento, y la gasolina de Magna, 5.35 por ciento.

Las cabezas del hogar deben sobrellevar la situación al hacer que se aprovechen al máximo los pocos recursos que se tienen.

“Este inicio de año es bastante complicado, todo subió, la gasolina ya rebaso los 20 pesos el litro y solo puedo llenar la mitad del tanque de mi auto”, dijo Verónica González Cabrera, microempresaria en la ciudad de Boca del Río, Veracruz. “Súmale que tengo que pagar más de 800 pesos de la tenencia de mi auto, la luz me llegó muy alta este bimestre que tocó pagar, y fueron más de 1,800 pesos”.

La cuesta es cosa de todos los años. El 37 por ciento de los mexicanos tuvo que endeudarse en enero y febrero de 2019, reporta Parametría, una empresa mexicana dedicada a la investigación estratégica de la opinión y análisis de resultados. Además, ‘la cuesta’ de enero no acaba hasta marzo para los mexicanos, dice la empresa encuestadora.

Cada año, los gastos de la fiesta de la Virgen de Guadalupe, las posadas, la Navidad, el Año Nuevo y el Día de los Reyes Magos — una época conocida como ‘el maratón Guadalupe–Reyes’ — reciben gran parte de la culpa.

“Después del Día de Reyes, sabemos que la situación sucederá siempre debido por los gastos que se tuvieron durante todo el mes de diciembre”, dijo Melgarejo Rosado.

Algunos han encontrado una solución para que esto no les afecte, al distribuir los ingresos del último mes del año para prepararse. Con ello logran tener un ahorro.

“Para que la cuesta de enero y febrero no me impacte severamente en mi bolsillo, no gastamos el aguinaldo, así como también los gastos de Día de Reyes”, dijo Mauro Landeta Quiroz, empleado en oficina de gobierno estatal y padre de familia en el municipio de Boca del Río, Veracruz.

“Lo hacemos tres meses antes de diciembre, a modo de no estar tan justo en mis gastos de diciembre y que se me haga pesado comprar y pagar cosas en diciembre y enero”.

Al hacer un plan de ahorro, las familias pueden sobrellevar la llamada ‘cuesta de enero’, pero muchas veces la alegría de las fiestas les gana, y el aumento en el año nuevo puede resultar más fuerte de lo que se esperaba.

Las carteras pueden verse tristes y vacías en los primeros meses del año, y 2021 ha sido todavía más duro para muchas familias. (Emil Kalibradov/Unsplash).

Este año en particular ha sido complicado.

“Ahora ir a hacer la despensa es bastante complicado porque todo subió, las verduras, frutas; si antes podía comprar 3 kilos de frijol para la quincena, ahora solo pude comprar 2 con un costo de 33 pesos bolsa y llevar un kilo de arroz por 39 pesos. Opté por hacer agua de sabor de sobrecito que me cuesta 3.80 pesos en lugar de comprar un refresco por 15 pesos. No puedo gastar en cosas innecesarias”, dijo González Cabrera.

Así, muchas personas optaron por hacer cambios en sus hábitos de consumo, como por ejemplo tomar agua en lugar de refresco y usar marcas más económicas de productos como jabones.

Los gastos de principios de año llegan en el peor momento, y más con la pandemia. Muchos dependen de descuentos para sobrellevar la situación.

“Dentro de lo malo, lo bueno es que el pago del predial [impuesto anual sobre el valor de la propiedad] me hicieron descuento”, dijo González Cabrera. “La casa está a nombre de mi padre. Como es jubilado, le hacen un descuento del 50 por ciento. Ahí sí me ahorré un dinero”.

Aunque el panorama económico en todo el país es bastante incierto, la mayoría de las personas ahorran lo más que pueden, y evitan contraer compras o gastos innecesarios. Así tratan de tener los recursos económicos para poder sobrellevar la ‘cuesta de enero’, la cual se agravó este año con la pandemia y sus consecuencias.

(Editado por Melanie Slone y LuzMarina Rojas-Carhuas)







