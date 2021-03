Rebecca Rodriguez ‘aterriza’ con ‘Debris’, de NBC

La nave extraterrestre de la nueva serie de ciencia ficción “Debris” aterrizó en NBC en marzo. Rebecca Rodriguez codirige su primer episodio.

En “Debris”, los restos de una nave espacial caen sobre una gran porción de la Tierra y causan efectos extraños en las áreas donde han caído. Los residuos desafían la gravedad y otras leyes de la física e impactan la vida de las personas de formas imprevistas. Dos agentes venidos de distintos continentes intentan recuperar los escombros para comprender su naturaleza y poder antes de que caigan en las manos equivocadas.

Un reparto diverso

Jonathan Tucker (“Las ruinas”) y Riann Steele (“The Magicians”) protagonizan la serie, en los papeles de agentes de la CIA y el MI6, respectivamente. El elenco es étnicamente diverso, e incluye a Thomas Cadrot (“El baile de las luciérnagas”), Armin Karame (“Upload”), Alex Bogomolov (“Flecha”), Myrasol Martinez (“When Hell Calls Your Name”) y el naciente talento infantil Calix Miguel, entre muchos otros.

J. H. Wyman (“Fringe: Al límite”, “La mexicana”) es el creador, coguionista y productor ejecutivo de “Debris”. Los productores de la serie son Frequency Films y Legendary Television.

Familia de cineastas

Rodriguez es hermana del aclamado cineasta Robert Rodriguez (“Machete”, “El Mariachi”). De hecho, obtuvo su primer crédito cinematográfico como protagonista del cortometraje “Bedhead”, dirigido por su hermano Robert en 1991. Más tarde apareció en un papel secundario en “Mini espías”.

REBECCA RODRIGUEZ DIRECTS NBC’S “DEBRIS”

