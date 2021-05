 NALIP lanza incubadora de películas para mujeres de color

La Asociación Nacional de Productores Latinos Independientes (NALIP, por sus siglas en inglés) lanzó un programa para mujeres cineastas de color, un grupo muy poco representado en Hollywood.

‘Latino Lens: Incubadora de cortometrajes de ficción para mujeres de color’ ofrecerá a las cineastas latinas y otras mujeres de color la oportunidad de crear cortometrajes originales en cuatro meses. La organización proporcionará subvenciones a la producción, entrenamientos y otros apoyos para las distintas fases de los proyectos, desde la preproducción hasta la finalización. Patrocinado por Netflix, el programa seleccionará a cuatro directoras y escritoras que radiquen en Estados Unidos.

“Estamos encantadas de colaborar con Netflix en nuestro nuevo programa ‘Latino Lens: Incubadora de cortometrajes de ficción para mujeres de color’, que promueve voces históricamente poco representadas”, dice la directora de proyectos de NALIP, Liliana Espinoza. “Dado que tanto NALIP como Netflix son partidarios de la representación inclusiva en la industria, agradecemos la oportunidad de colaborar y amplificar las narrativas interseccionales”.

Just announced on Variety! The NALIP Latino Lens : Narrative Short Film Incubator for Women of Color, sponsored by @netflix , provides an invaluable opportunity to ensure women are at the forefront of content creation. Read more on Variety:https://t.co/vOby5B1dcO @contodonetflix

— NALIP (@NALIP_org) April 30, 2021