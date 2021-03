Líderes negros y latinos modelan el futuro de la tecnología educativa en línea

DALLAS — Un gesto amable, aunque fugaz, puede cambiar una vida.

Brandon Ahmad era un licenciado en informática en quiebra en busca de ingresos. Alguien le aconsejó que obtuviera una certificación. El consejo dio frutos, y ahora Ahmad quiere extender esta opción a otros.

“Solía ​​ir a la biblioteca cuando tenía tiempo libre de mis trabajos temporales para investigar cómo ganar más dinero. Un día, un hombre me vio y me dijo que tenía la idea correcta, pero que estaba buscando la certificación incorrecta. Luego, me contó su historia. Gracias a sus certificaciones, había pasado de estar desempleado a encabezar un importante departamento informático en el gobierno”, dijo Ahmad.

Para Ahmad, ese momento fue fundamental. Ahora, encabeza una empresa emergente de tecnologías de la educación que brinda este tipo de capacitación en Internet. La empresa de Ahmad permite que las personas obtengan la certificación que necesitan, porque él quiere devolver el consejo que le dio ese extraño, a quien nunca volvió a ver.

Ahmad se certificó en Microsoft Dynamics 365, un software que permite gestionar relaciones con clientes y planificar recursos empresariales. En los últimos años, el número de empresas que utilizan Dynamics 365 ha crecido de forma continua, con lo cual ha incrementado la demanda de profesionales con este conjunto de habilidades.

Con la pérdida de empleos debido a la pandemia, esta puede ser una alternativa atractiva. El salario promedio de un desarrollador de Dynamics 365 es de $76,526, según Glassdoor.

Ahmad ahora es un líder regional certificado en los Estados Unidos por Microsoft, y ha viajado considerablemente, trabajando con empresas que desean mejorar sus operaciones. “En ese momento, me di cuenta de la falta de opciones de capacitación y educación en este nicho. Me encantaba mi trabajo y me encantaba enseñar, así que decidí aventurarme en esta misión”, dijo.

“Instructor Brandon”, el blog que solía escribir para compartir consejos sobre este programa, se convirtió en una empresa emergente de tecnologías de la educación en 2017. Ahmad diseñó una estrategia para construir una plataforma que proporcionaría a los estudiantes capacitación práctica. Sin embargo, sabía que necesitaba integrar un equipo que compartiera su visión y objetivo en cuanto a la educación en línea.

Ahmad unió fuerzas con Rachel Mata, una gerente de proyectos de Venezuela, quien fue la puerta de entrada para construir la empresa con talento latinoamericano.

“Los profesionistas latinoamericanos tienen una reputación negativa que no tiene sustento en la realidad”, dijo Mata. (El estereotipo, aunque desacreditado en los medios desde hace décadas, es que los profesionistas hispanos son vagos y dependen de la asistencia del gobierno). “La creatividad y la imaginación de los profesionistas latinoamericanos les permite inventar y crear soluciones que los hacen [empleados] mucho más atractivos”.

Convencido de que la mayoría de los servicios de aprendizaje en línea no se centran en las expectativas del estudiante, “Instructor Brandon” hizo de ese objetivo su prioridad. Para complementar los conocimientos de Ahmad, los involucrados eligieron a Jorge Rengifo, de Colombia, quien se convirtió en un pilar del equipo.

“La principal diferencia que consideramos al diseñar nuestros cursos fue esforzarnos más en la calidad del contenido, pero también construir una plataforma para acompañar a nuestros estudiantes durante sus procesos de aprendizaje a su propio ritmo”, dijo Rengifo. “Todo esto con un enfoque realista. [Buscábamos] medir su conocimiento en entornos del mundo real a través de laboratorios prácticos”.

“Instructor Brandon” es una empresa liderada por minorías que espera democratizar la formación especializada.

“Es fácil encontrar contenido de aprendizaje en línea, pero por lo general no tiene la calidad necesaria para [permitir a los usuarios] dominar ciertas habilidades a un precio accesible, que es lo que buscamos”, dijo Mata. “Usando un enfoque distinto, queremos capacitar a personas talentosas, no solo en América Latina, sino en otras regiones que no son tan visibles como debieran serlo, como el sur de Asia”.

La compañía no entregó estadísticas al respecto, pero dice que la mayoría de los usuarios que han tomado su curso desde el año pasado están empleados.

Microsoft Learn reseñó el enfoque de capacitación y los métodos combinados de enseñanza de “Instructor Brandon” en agosto de 2020. También calificó a Ahmad como “un instructor energético y creativo, dedicado a brindar la más alta calidad en la instrucción de operaciones y finanzas de Dynamics 365 en línea”. La revista de libros en línea “Boove” clasificó a “Instructor Brandon” como una de las principales empresas de educación y tecnología de Texas en 2021.

La falta de diversidad en el mundo de la tecnología de punta se refleja en los datos compilados por la Oficina de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos, según la cual solo el 6.2 por ciento de los profesionales en desarrollo de software eran negros o afroamericanos en 2020. Los hispanos o latinos sumaron solo el 5.9 por ciento.

Se espera que la demanda de iniciativas de aprendizaje técnico en línea siga siendo fuerte en el futuro cercano.

