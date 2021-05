Jóvenes cambian el tabaco por los vapeadores

En los últimos años se ha incrementado el uso de cigarros electrónicos; muchos creen que son menos perjudiciales que el tabaquismo.

“Me gusta vapear porque es menos dañino para mi salud, a diferencia de fumar un cigarro de tabaco. No me gusta el olor del tabaco, ni mucho menos el sabor que deja en mi boca”, dijo Javier Carlín Urrieta, de 18 años y estudiante de bachillerato particular en la ciudad de Veracruz.

En la definición de la organización mundial de la salud, el vapeo es un sistema electrónico de administración de nicotina mediante dispositivos que no queman ni utilizan hojas de tabaco, sino que vaporizan una solución compuesta de nicotina de propilenglicol, con o sin glicerol y aromatizantes.

En los últimos 5 años, la moda por los vapeadores, o cigarros electrónicos, ha tenido un auge mayor. Los jóvenes se divierten haciendo concursos con las figuras que forman con el humo de una bocanada.

El vapeador ha causado aceptación entre los jóvenes gracias a sus sabores. (Vaporesso/Unsplash)

El vapeo también ha ganado adeptos entre los adolescentes por la infinidad de sabores que existen en el mercado, donde las marcas y precios varían según el gusto.

“En el vapeador existen infinidad de sabores, además de que a un futuro no me repercutirá en mi salud. Digamos eso es lo que me tiene tranquilo. Me gusta fumar los sabores frutales; estos tienen un sabor único y que es muy parecido al de un chicle. Un punto más a favor del cigarro electrónico es que este no es caro, a diferencia de las cajetillas de cigarro actualmente”, dijo Carlín Urrieta.

Sin embargo, la idea de que no son dañinos es disputada.

En países como Estados Unidos, el gobierno ha pedido a los padres estar atentos si sus hijos son usuarios de cigarros electrónicos, ya que a pesar de no contener tantos químicos, estos continúan provocando adicción por el líquido que se exhala, el cual contiene una concentración importante de nicotina.

En una de las reuniones del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco, las autoridades emitieron una recomendación para regular su venta, sobre todo a menores de edad, así como también realizar los estudios pertinentes sobre las repercusiones en la salud del uso de esos sistemas electrónicos.

Hay advertencias de que este hábito en realidad no sería más sano que el fumar cigarrillos. (Vapeclubmy/Unsplash)

Las autoridades internacionales de la salud también confirmaron que estarían adoptando regulaciones a fin de prohibir su libre venta, así como una reglamentación médica para su control.

“A pesar de que se continúan haciendo investigaciones respecto al daño a corto, mediano y largo plazo al sistema respiratorio, en México aún se siguen comercializando sin ninguna restricción bajo el argumento que es menos dañino”, dijo Marco de Jesús Zarate Olvera, médico general en Veracruz.

“Es cuestión de los padres poner más atención sobre lo que hacen sus hijos, tratando de cuidar que ellos no caigan en adicciones de este tipo”, dijo.

Mientras el debate continúa, el vapeo gana a más aficionados en México.

