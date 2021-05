Granizadas en México serían alerta del cambio climático 

Las fuertes granizadas que se han registrado en varias demarcaciones de la Ciudad de México y otros estados de la república llaman la atención debido a lo cuantioso del hielo que incluso ha cubierto de blanco al Zócalo capitalino, la plaza cívica más grande de América Latina.

Muchos se preguntan si estas recientes granizadas tan poderosas son naturales o producto del cambio climático, pues paralelo a ellas se registra una fuerte sequía que mantiene al ‘Sistema Cutzamala’ [sistema de presas] en un 44 por ciento de su capacidad.

“Aquí es normal ver granizadas; lo que no es normal es el tamaño del granizo y la cantidad de granizo”, dijo Genoveva López, vecina de la alcaldía Gustavo A. Madero en la Ciudad de México. “Ver el Zócalo totalmente blanco me deja sin palabras. Algo no está bien y obviamente es que algo estamos haciendo muy mal”.

El 28 de marzo de este año se dio una granizada parecida a la de 2019 en Guadalajara, cuando la capital tapatía se cubrió de hielo en pleno verano durante una tormenta. Al igual que ahora, en aquella ocasión se culpó al cambio climático.

En 2019, lo que pareció nieve en la ciudad de Guadalajara fue en realidad granizo. (Gobierno de México)

“Bueno, debemos entender por cambio climático a las variaciones existentes en los patrones meteorológicos del clima terrestre. Puede considerarse normal; la diferencia es que el cambio que se produce en la actualidad se incrementa a causa de la actividad humana”, dijo Alejandra Contreras, de la asociación medioambiental Somos Más, en la ciudad de Veracruz.

Contreras, quien ha participado en conferencias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), dijo que las granizadas deben servir como punto de inflexión para todos los mexicanos, incluso para quienes no las sufren, pues es un llamado de atención por parte de la Madre Tierra.

“Nos afecta a todos”, dijo. “No se trata de un fenómeno únicamente ambiental, sino que además tiene graves repercusiones sociales y económicas, y entonces vemos situaciones como estas granizadas fuera de serie o temperaturas extremas en algunas regiones del país y del mundo”.

Los habitantes de la Ciudad de México se ven obligados a sortear las granizadas, pues pese a la ola de calor que se vive en la capital del país, el pronóstico prevé aún la presentación de algunas tormentas que podrían venir acompañadas de hielo. Esto podría mostrar la intensidad del cambio climático.

El granizo puede caer en pedazos muy grandes que bloquean las coladeras y provocan caos vial, además de dañar propiedad y hasta lastimar a la gente. (Cody Angus/Unsplash)

“Las consecuencias del cambio climático son múltiples para el humano”, dijo Contreras. “Un ejemplo puede ser la falta de agua potable, debido fundamentalmente a las sequías; fusión o deshielo de glaciares; fenómenos climáticos extremos como tormentas, huracanes, sequías y olas de calor”.

Además de representar un peligro para todas las especies terrestres, implica gastos.

“Más que nada porque nos pega en el bolsillo, porque en la pasada me rompió un poco el techo de lámina del local, entonces tuve que comprar dos hojas nuevas de lámina que no estaban en mi presupuesto”, dijo José Benítez, propietario de un puesto de comida callejera en la alcaldía Gustavo A. Madero de la Ciudad de México.

Para Contreras, las granizadas son un llamado de la naturaleza para que el humano haga conciencia sobre la importancia de cambiar hábitos.

“Nos están haciendo el llamado a cambiar”, dijo. “Allá en Ciudad de México con el granizo, y en Veracruz con las altas temperaturas, el llamado es el mismo: cambiemos hoy; estamos a tiempo. Evitemos el plástico de un solo uso, hagámonos de hábitos amables con el medio ambiente”.

