Grandes ahorradores nacen en la niñez 

CIUDAD DE MÉXICO, México — Los padres buscan dar a sus hijos la mejor educación y las mejores oportunidades. Para lograrlo, muchos expertos afirman que es esencial inculcarles hábitos que los acompañen a lo largo de la vida, entre estos la educación financiera.

Elizabeth Martínez, una jefa de familia que trabaja como freelance, fomenta el ahorro en sus hijos de una manera tradicional.

“Si nos sobra algún cambio, tenemos una alcancía, y ahí vamos poniendo las monedas”, dijo. “Tampoco es que ahorremos mucho, pero a fin de mes podemos ir por un helado o dulces”.

Se puede empezar con enseñar a los niños a administrar y hacer crecer sus ‘domingos’ o dinero que reciban con algún motivo especial como cumpleaños. Esta práctica les dará herramientas para su futuro.

El familiarizarlos con los conceptos básicos de la educación financiera les permitirá ser adultos financieramente estables y económicamente independientes, con finanzas sanas. Así, podrían ser más conscientes que las generaciones anteriores para enfrentar el futuro.

El hábito del ahorro puede ayudar a los niños a contar con algo de dinero cuando lo necesiten. (Mathieu Stern/Unsplash)

Javeli Juárez Espinosa, asesora especialista en retiro con Profuturo, considera que siempre es un buen momento para comenzar a inculcar una cultura del ahorro. Aunque hablar de una cuenta de ahorro a largo plazo para menores puede sonar extraño, es una buena opción hacerlo a través de productos específicos que existen en el mercado, como Cuenta Afore Niños, que ella considera es la herramienta ideal para aprender a ahorrar.

“Como mamá, papá o tutor del pequeño, acude a la Afore que administra tu Cuenta Individual para registrarlo. A partir de ese momento podrán comenzar a planear metas de ahorro e incrementar sus recursos con aportaciones a través de las diferentes vías. Cuando tengan el ahorro suficiente, podrán retirarlo en cualquier momento. Y si tu hijo (a) ya no es pequeño y comienza su vida laboral, los recursos acumulados en su Cuenta Afore Niño serán transferidos a su cuenta Individual y continuará invirtiéndose”, dijo.

La especialista dice que, “Los niños aprenden en su mayoría mediante el ejemplo; es por ello que los padres deben tomar la iniciativa”, ya que según su experiencia, solo cerca del 1 por ciento de sus clientes adultos cuentan con una Afore Niños.

De acuerdo al portal de La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro (CONSAR), se pueden realizar aportaciones desde 1, 5, 10, 15 pesos o más a la Cuenta Afore Niños.

Melissa Galindo, agente Afore, estima que si se realizan aportaciones de cinco pesos diarios durante los primeros 18 años de vida del pequeño, la cuenta podría alcanzar un total de hasta 50 mil pesos, considerando intereses. “La ventaja de esto es que pueden retirar el dinero cuando lo deseen”, dijo.

Los niños aprenden los hábitos financieros de sus padres. (Adrian Cogua/Unsplash)

La CONSAR informó que hasta el mes de abril del presente año, se reportaron 78 mil 178 Cuentas Afore Niños. Este instrumento se encuentra disponible desde 2016.

Mientras tanto, muchas familias no tienen acceso a este tipo de cuenta. Martínez no estaba enterada de estas opciones de ahorro para menores y, como no está dada de alta en ninguno de los institutos que ofrecen seguro social, no tiene derecho al Afore.

Podría contratarlo por su cuenta, pero dice que no cuenta con los recursos suficientes y que sigue prefiriendo el ahorro tradicional. Además, dice que los niños no entienden el concepto del ahorro tan fácilmente.

“Creo que sí es importante fomentarles el ahorro, pero al final somos los padres los que tenemos que hacer las aportaciones mientras son pequeños. Ellos comenzarán a tener conciencia real del uso del dinero a partir de los 8 o 9 años, y es también cuando se les comienza a dar dinero para el lunch en el recreo o el domingo que a veces dan los abuelitos. Ahí es el momento para que de ese dinero destinado a su uso se les comience a hacer conciencia de no gastarlo todo. Antes, no veo el beneficio para ellos” dijo.

Por su parte, Alejandro Molina, asesor de seguros en GNP, considera que los niños sí pueden ver beneficios en el ahorro formal, como la cuenta Afore niños.

“Nuestros hijos aprenden por imitación, por lo que usarán el dinero de acuerdo a lo que ven en casa y aprenden rápidamente que el dinero sirve para obtener algo a cambio. Por lo tanto, es recomendable enseñarles primero el uso del dinero para que comprendan la importancia del ahorro”, dijo.

(Editado por Melanie Slone y LuzMarina Rojas-Carhuas)









The post Grandes ahorradores nacen en la niñez appeared first on Zenger News.