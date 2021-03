Eugenio Derbez está listo para conquistar el mercado latino en Estados Unidos 

Hacia 2011, cuando Eugenio Derbez decidió que era momento de salir de su zona de confort y expandir sus horizontes, muchos pensaron que su decisión de dejar Televisa sería el final de su carrera, pero este fue solo el comienzo de su transición a Hollywood.

Eugenio Derbez es uno de los actores y directores de comedia más exitosos de México. Nació en lo que podría llamarse la realeza del entretenimiento de la Ciudad de México. Es hijo de Silvia Derbez, una de las actrices de cine y televisión más renombradas de México, y reconocida a nivel mundial.

Derbez siguió sus pasos, aunque en el ámbito de la comedia. Pronto comenzó a trabajar bajo un contrato de exclusividad con Televisa, que en ese momento era el conglomerado de medios en español más grande de América Latina.

De entre sus actuaciones, Eugenio Derbez es más reconocido por la comedia familiar mexicana “La familia P. Luche”, que él mismo creó. La serie duró diez años al aire.

Después, dejó la casa productora mexicana para buscar suerte en las pantallas del país al norte.

La primera incursión de Derbez en las pantallas de Estados Unidos había sido en 2005, cuando fue elegido para la producción teatral “Latinologues”, de Rick Najera. El show se presentó en el Helen Hays Theatre de Broadway durante tres meses.

En cine, protagonizó el largometraje mexico-americano bilingüe “Under The Same Moon / La Misma Luna”, escrito por Ligiah Villalobos (“Go Diego Go”). La película costó $2.7 millones de dólares y recaudó en taquilla $23.3 millones. “Under The Same Moon / La Misma Luna” es un éxito del cine independiente.

Una audición en 2011 para “Jack and Jill”, de Adam Sandler, le valió su primer papel coprotagónico en una película de estudio. En “Jack and Jill”, Derbez actuó junto a Sandler, Katie Holmes y Al Pacino. Ya había llamado la atención de Hollywood.

La vida se movió rápidamente para Derbez después del lanzamiento de su comedia dramática “No se aceptan devoluciones” en 2013. Co-escrita, dirigida y protagonizada por Derbez, “No se aceptan devoluciones” se convirtió en la película en español de mayor éxito estrenada en los Estados Unidos. Rompió récords de taquilla y ganó más de $100 millones de dólares en todo el mundo.

Muchos latinos en Estados Unidos conocían el trabajo de Derbez en México y acudieron en masa a ver a la estrella latina. Esta fue la clave de su éxito. Sin duda, Derbez se sintió alentado por el éxito de “No se aceptan devoluciones”, que es aún la película en español de mayor éxito en Estados Unidos.

“Recuerdo que un cinéfilo estadounidense me agradeció por ‘No se aceptan devoluciones’”, dijo Derbez en una entrevista que hizo para “Deadline” en 2019. “La persona que vio la película me dijo: ‘Es la primera vez que veo en una película aquí a un latino que no es un criminal’. Mi personaje no hablaba inglés, pero era un gran padre, un gran trabajador y un buen tipo”.

Derbez se mudó a Los Ángeles en 2013, y se asoció con el expresidente de producción de Pantelion, Benjamin Odell, en 2014. Juntos fundaron 3Pas Studios, cuya pronunciación “tripas” establece un juego de palabras. La casa productora se enfoca en películas en español e inglés dirigidas a todos los públicos, pero específicamente a los latinos en Estados Unidos.

“Cómo ser un Latin Lover” fue el siguiente papel protagónico de Derbez. En esta comedia de Lionsgate, Derbez interpreta al protagonista, Máximo, un gigoló cuyo matrimonio sucumbe después de 25 años; se ve forzado a sobrevivir hasta encontrar a su próxima esposa millonaria. La película costó $10 millones de dólares, recaudó $62.5 millones en todo el mundo y continuó solidificando el camino de Derbez.

Chris Spain y Jon Zack escribieron “Cómo ser un Latin Lover”, y Ken Marino la dirigió. Su elenco estelar incluyó a Derbez, Salma Hayek, Raquel Welch, Rob Lowe, Kristen Bell, Rob Riggle, Linda Lavin y Rob Huebel.

“Cómo ser un Latin Lover” consolidó aún más su posición como uno de los pocos actores mexicanos cuyo atractivo cruza fronteras, un actor que puede “encabezar una película”. En México, Derbez ha participado en el doblaje de películas americanas como “Shrek”, pero ahora es el protagonista.

En fechas recientes actuó junto a Anna Farias y Eva Longoria en “Hombre al agua”, de Lionsgate. En “Milagros del cielo” de Sony, interpretó al Dr. Nurko, junto a Jennifer Garner.

Para llevar a buen puerto todos sus proyectos, 3Pas Studios aumentó su equipo de producción. Se incorporaron Carlos Aguirre como vicepresidente operativo, Sonia Gambaro como vicepresidenta de televisión y Javier Williams como vicepresidente senior de contenido en español.

Williams, quien ha trabajado en México durante más de 25 años, dirige la nueva compañía de servicios de producción de 3Pas Studios, Visceral. Esta incluye dos ramas de producción, Offa Entertainment y Banana Media, y se enfoca en una variedad de programas con y sin guion.

El ex productor de Televisa Pablo Calasso también se incorporó para dirigir el día a día de Offa Entertainment y Banana Media. Radicado en México, Calasso tiene experiencia en producción de contenido con y sin guion. La productora tiene la intención de crear contenido para audiencias bilingües y multiculturales, de modo que echa raíces también en México.

“Estamos duplicando nuestro compromiso de desarrollar contenido superior para audiencias bilingües y multiculturales con las contrataciones de Javier y Pablo y el desarrollo de Offa Entertainment y Banana Media”, dijo Odell en otra entrevista con “Deadline”.

“Estamos emocionados de echar raíces en México para expandir aún más nuestros servicios de producción en la región”.

Derbez, a quien “Variety” llamó “el hombre hispano más influyente del mundo”, está consciente de que las películas de 3Pas Studios están dirigidas al grupo que más va al cine en los Estados Unidos, los latinos. La compañía productora ha desarrollado con éxito numerosas series y funciones bilingües y en inglés, incluyendo “Cómo ser un Latin Lover” y “Hombre al agua”, que responden a este grupo demográfico.

Con un acuerdo de primicia con Pantelion Films de Lionsgate, y otro de primicia en televisión con Universal Television, 3Pas está listo para comenzar a implementar sus nuevos proyectos. En distintas etapas de producción, estos incluyen “Ponce”, una obra de teatro sobre el explorador español Juan Ponce de León y su legendaria búsqueda de la fuente de la juventud, y el ‘remake’ de la comedia argentina “Un cuento chino”, que trata sobre un mexicano, un niño chino y la vaca que los unió.

También desarrollan la comedia “The Valet”. Esta trata de un valet parking y es una nueva versión de una comedia francesa de 2006, de Francis Veber.

En cuanto al contenido en español, 3Pas produjo recientemente “¿Y cómo es él?”, con el cómico mexicano Omar Chaparro, quien tiene 10 millones de seguidores en redes sociales. Por otra parte, “Ms. Granny” cuenta la historia de una mujer de 70 años que se encuentra por arte de magia en el cuerpo que tenía a los 20 años. Es una nueva versión de una exitosa película coreana y será protagonizada por Verónica Castro y Natasha Dupeyrón.

Además, 3Pas Studios produce la exitosa serie de Amazon “LOL: Last One Laughing”, presentada por Derbez, y “De viaje con los Derbez”.

En cuanto a contenido de animación, Derbez está programado para dar vida al “ratón” principal en “Speedy González”, una película de Warner Bros. Este filme versará sobre el personaje icónico de la serie Looney Tunes de Warner Bros. Derbez también fungirá como productor ejecutivo bajo la marca 3Pas.

Cuando se contactaron las oficinas de 3Pas para preguntarles sobre su plan de producción para 2021, Odell respondió: “Por ahora desafortunadamente estamos preparando un par de proyectos grandes, y necesitamos enfocar toda nuestra atención en ellos. Por favor, contáctenos en julio cuando estemos fuera de la maleza”.

Mientras Derbez y Odell caminan entre la “maleza”, Derbez está convencido de que algo está cambiando en Estados Unidos. En la mencionada entrevista de “Dateline”, dijo: “Hay mucha gente que quiere verse reflejada en la pantalla. Ahora es el momento de los latinos. Somos 58 millones en los Estados Unidos. De modo que en Hollywood, no se trata solo de contratar a un Martínez o un Hernández. ¡Al diablo con eso! Se trata de contar historias interesantes para diferentes tipos de audiencias”.

El creciente éxito de 3Pas Studios da cuenta de que Derbez y su socio de producción, Odell, están más conscientes que la mayoría. “Necesitamos diferentes tipos de historias”, dijo Derbez, “historias que nos inspiren y nos hagan sentir bien. Esa es la forma de conquistar el mercado latino”.

