Alex Meneses forma parte del relanzamiento de ‘Walker’, pero dice que no solo quiere ser actriz

Tras forjarse una sólida carrera en teatro, televisión y cine, Alexandra “Alex” Meneses ahora es actriz recurrente en “Walker” de CW. La serie será un relanzamiento del éxito de la década de 1990, “Walker, Ranger de Texas”.

“Interpreto a la madre de Lindsey Morgan. Ella da vida a Micki Ramírez, la nueva pareja del protagonista, Cordell Walker (Jared Padalecki)”, dijo Meneses.

La actriz, cuyo primer gran éxito fue el papel de Teresa Morales en “Dra. Quinn, la mujer que cura”, ahora interpreta a una doctora.

“Mi personaje, la doctora Adriana Ramírez, es una psicóloga que trabaja para la policía, examinando las acciones de los oficiales”, dijo Meneses.

“Los ‘rangers’ — policías territoriales — han sido históricamente retratados como antimexicanos, lo cual es un gran problema para Micki y Adriana. Ellas tratan de cambiar esa imagen. Al principio, Adriana va detrás de Cordell, quien fueacusado de un maltrato severo mientras trabajaba en un caso. Por supuesto, esto resulta ser un problema para su hija, Micki. Hay algunos desafíos en la relación madre–hija de Micki y Adriana, y estamos trabajando en ellos”.

La actriz nacida en Chicago descubrió su interés por la actuación cuando estaba en la secundaria, y se inscribió en el famoso programa de teatro de improvisación The Second City, también en Chicago. Poco después, consiguió un contrato de modelo y se mudó a Europa.

Cuando Meneses regresó a Estados Unidos, se asentó en Los Ángeles para asistir al Lee Strasberg Theater & Film Institute, donde perfeccionó sus habilidades histriónicas.

Sus esfuerzos fueron recompensados cuando se integró al elenco de la comedia de Showtime “Sherman Oaks”, seguida de su paso por “Dra. Quinn, la mujer que cura”.

Meneses también ha hecho teatro en vivo en Los Ángeles. Trabajó en Geffen Playhouse, donde recibió elogios por su papel de Julia en la producción de “Oscar and Felix”, una adaptación de “La extraña pareja”, de Neil Simon.

“Después de tener a mi hija, no pude tomarme el tiempo para hacer teatro en vivo. También dejé de aceptar encargos de cine y televisión que me alejaran de casa. Este es el primer año que acepto trabajar fuera de la ciudad”.

Alex Meneses Discusses Her New Role as Adriana Ramirez on CW’s ‘Walker, Working with Lindsey Morgan & Jared Padalecki#Walker #WalkerFamily@RealAlexMeneses https://t.co/lynlsQbpHZ pic.twitter.com/AkPPgA1Bu7

— WeAreEntertainmentNews (@WeAreEntNews) March 10, 2021